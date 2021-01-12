"Перед від'їздом Колоса на турецький збір ми підписали контракт на 2,5 роки з 22-річним камерунцем Альваро Нгамбою. В кінці 2019 року Нгамба вже був на перегляді в Колосі, але тоді до укладення угоди справа не дійшла.

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Однак наша селекційна служба продовжувала стежити за ним, коли він минулої осені виступав за друголігове Поділля. Нгамба своїм прогресом довів, що гідний виступати за Колос. Він грає в опорній зоні півзахисту, добре діє у відборі і ми на нього розраховуємо", – сказав Лисицький у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Нгамба – вихованець французької Ніцци. Виступав в італійській серії С за Паганезе, а також бельгійський Ла Лув'єр. У поточному сезоні провів 7 матчів за Поділля. До Колоса приєднався на правах вільного агента. Transfermarkt оцінює 22-річного гравця у 50 тисяч євро.

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