Колос підписав українського голкіпера, який не зміг закріпитися в Європі

Колос вирішив посилити конкуренцію на позиції воротаря.

Новачком команди став молодий голкіпер Євгеній Кучеренко, інформує офіційний сайт ковалівців.

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Угода новачка розрахована на 2,5 роки, він виступатиме під 71 номером. Кучеренко виховувався в академії донецького Шахтаря, однак не зіграв жодної хвилини за основну команду "гірників". 20-річний воротар вирішив спробувати свої сили за кордоном і підписав контракт з Лейрією, яка виступає у третій лізі Португалії. Зміна клубу не додала українцю практики – лише один офіційний матч за рік.

Колос успішно проводить свій дебютний сезон у Прем'єрі-лізі і має всі шанси пробитись до верхньої шістки – команда Руслана Костишина відстає від Маріуполя всього на два очки.

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