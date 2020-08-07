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Колос підписав камерунського півзахисника – він перебував на перегляді в Ковалівці ще минулої осені

16:27 - Читать на русском
Колос підписав камерунського півзахисника – він перебував на перегляді в Ковалівці ще минулої осені
Альваро Нгамбу / Фото з відкритих джерел

Колос з Ковалівки продовжує підсилюватись новачками перед новим сезоном в УПЛ та кваліфікаційними раундами ЛЄ.

Клуб з Ковалівки підписав камерунського хавбека Альваро Нгамбу, повідомляє SportArena з посиланням на власні джерела.

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Гравець був на перегляді в клубі ще минулої осені, проте контракт з ним підписали лише на початку серпня цього року. 21-річний півзахисник став черговим підсиленням Колоса перед прийдешнім сезоном – до того підписали Євгена Новака, Євгена Смирного, Микиту Кравченка та Олега Кожушка.

До слова, новачок з Камеруна виступав за юнацьку команду Ніцци та італійський Паганезе. Нагадаємо, за підсумками дебютного сезону в УПЛ команда Руслана Костишина вийшла в Лігу Європи. У фіналі плей-офф Колос здобув перемогу над Маріуполем.

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