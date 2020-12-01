Матія Ром став гравцем Колоса. Футболіст з'явився у заявці ковалівців на сайті УПЛ. Офіційний сайт клубу із Ковалівки ще не оголосив про підписання.

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Зауважимо, що Матія родом із Словенії та грає за молодіжну збірну своєї країни. Раніше виступав за Домжале, а у вересні цього року покинув Інтер Запрешич. Відтоді Ром перебував без клубу. Transfermarkt оцінює захисника у 650 тисяч євро.

До слова, Колос після 11-ти зіграних турів Прем'єр-ліги розташувався п'ятим, маючи у своєму активі 16 пунктів.

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