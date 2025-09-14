У матчі 5-го туру чемпіонату України Зоря поступилась Колосу (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 5-й тур

Зоря – Колос – 1:3

Голи: Будківський, 52 – Климчук, 36, Цуріков, 42, Кане,90+3

"Сірий кардинал" поточного сезону – Колос – розкішно розпочав нинішню першість. Три перемоги та нічия винесли команду Руслана Костишина на третю сходинку. У разі перемоги над Зорею ковалівці могли б обійти Шахтар і зрівнятись за очками з лідером – Динамо.

Перший небезпечний момент ледь не завершився для луганців трагедією. Джордан налетів ззаду на Климчука, коли той рвався на побачення з Турбаєвський й арбітр не роздумуючи показав легіонеру червону картку. Однак після перегляду VAR Панчишин скасував своє попереднє рішення. Будківський та Ррапай обмінялись напівмоментами.

А потім Колос забив. І знову героєм епізоду став Климчук: чітко прочитавши подачу Алефіренка Климчук, випередивши на ближній стійці Джордана, головою спрямував м'яч в сітку. Не минуло і п'яти хвилин, як "хлібороби" подвоїли свою перевагу. Климчук скинув на Цурікова, той пробив з району одинадцятиметрової позначки, але під м'яч кинувся Пердута, від якого м'яч рикошетом перелетів через голкіпера у сітку.

По перерві Колос віддав м'яч Зорі й одразу ж поплатився за це. Жунінью вирізав подачу на дальню стійку, Будківський перестрибнувши Цурікова і головою спрямував м'яч у сітку.

На 75-й хвилині Саленко перехопив невдалу передачу від Кане, пройшов лівим флангом і намагався прострілити в центр, але захисник встиг виставити ногу і м'яч вийшов на кутовий.

Наприкінці матчу Ворскла втікала у стрімку контратаку 3 в 3, але Слесар ціною жовтої картки скосив Кане на підступах до штрафного. На 3-й доданій хвилині Кане таки знайшов свій шанс, потужно влучивши у ліву дев'ятку з-за меж штрафного.

Перемога дозволила Колосу набрати 13 очок і зрівнятись з Динамо (кияни випереджають ковалівців за додатковими показниками). Зоря з 7-ма балами сьома.

