Колос 2 мінімально здолав Восклу 2 у матчі 15-го туру Другої ліги. Рахунок та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Друга ліга, група В, 15-й тур

Ворскла-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Хруль, 81

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У матчі 15-го туру Другої ліги Ворскла-2 на своєму полі програла Колосу-2 з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі забив Хруль на 81-й хвилині.

Ворскла-2, яка посідає останнє місце в групі, не змогла продовжити серію з двох нічийних результатів у весняній частині сезону. Колос-2, лідер групи, здобув важливу перемогу і майже забезпечив собі вихід до Першої ліги.

На даний момент у групі В Чернігів також продовжує боротьбу за прямий вихід до Першої ліги, посідаючи друге місце, відстаючи від лідера, Колоса-2, на 7 балів. А от у групі А "козирні" місця посідають Пробій та Рух-2.

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