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Колос переглядає трьох новачків – один із них може стати гравцем команди найближчим часом

17:15 247 Читать на русском
Колос переглядає трьох новачків – один із них може стати гравцем команди найближчим часом
Арні Вільх'яльмссон / ФК Чорноморець

Колос із Ковалівки може підсилити склад гравцями ще до відкриття трансферного вікна.

Колос переглядає опорника Альваро Нгомба, а також форвардів Сергія Петрова та Арні Вільх'яльмссона, повідомляє журналіст Футбол 1/2 Олег Ящук в своєму Instagram.

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Зазначається, що на ісландця розраховують вже у найближчих турах УПЛ, тоді як інші новачки, скоріш за все, приєднаються до Колоса вже у зимове трансферне вікно.

До слова, Колос посідає 8 сходинку в УПЛ, маючи 14 пунктів в активі після 14 турів.

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Теги
Сергій Петров Сергій Петров Трансфери Колос Колос Трансфери чемпіонату України Арні Вільх'яльмссон Арні Вільх'яльмссон
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