Колос переглядає трьох новачків – один із них може стати гравцем команди найближчим часом

Колос із Ковалівки може підсилити склад гравцями ще до відкриття трансферного вікна.

Колос переглядає опорника Альваро Нгомба, а також форвардів Сергія Петрова та Арні Вільх'яльмссона, повідомляє журналіст Футбол 1/2 Олег Ящук в своєму Instagram.

Санжар оцінив перспективи Кучера вийти на поле ще в цьому році

Зазначається, що на ісландця розраховують вже у найближчих турах УПЛ, тоді як інші новачки, скоріш за все, приєднаються до Колоса вже у зимове трансферне вікно.

До слова, Колос посідає 8 сходинку в УПЛ, маючи 14 пунктів в активі після 14 турів.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти