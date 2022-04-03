Клуб з Ковалівки продовжує підтримувати транспортом наших хлопців в українській армії.

Колос на своєму офіційному сайті повідомив, що ЗСУ отримали три нові повнопривідні позашляховики Pickup T8 за сприяння президента клубу Андрія Засухи.

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Зазначається, що транспорт обійшовся близько у 3 млн грн. Раніше Колос передав на потреби української армії ще 9 автомобілів.

Нагадаємо, завершується 39-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Окупанти вже почали відступати на північному напрямку. В інших місцях загарбники теж не мають успіху, оскільки ЗСУ відважно боронять землі України.

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