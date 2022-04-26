Колос передав на потреби ЗСУ позашляховик Lexus – це вже 13-те авто від ковалівців
Представник УПЛ продовжує допомагати українській армії.
Колос презентував черговий автомобіль українським військовим, повідомляє офіційний сайт "хліборобів".
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Цього разу позашляховик Lexus дістався Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. У відповідь бійці ГУР МО пообіцяли, що: "Автомобіль буде використовуватись за призначенням – для знищення російського окупанта".
Нагадаємо, раніше Колос передав на потреби ЗСУ три позашляховики вартістю 3 млн гривень, а президент ковалівців Андрій Засуха пожертвував армії 9 автомобілів.
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