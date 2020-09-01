Сьогодні, 1 вересня 2020 року, відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2020/21. Колос дізнався свого наступного можливого опонента.

Колосу для потрапляння в 3-й раунд кваліфікації потрібно ще пройти грецький Аріс у попередньому раунді. Якщо підопічні Костишина впораються з цим завданням, то на них очікує зустріч із хорватською Рієкою на виїзді.

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Потенційними суперниками ковалівців у наступному раунді також були переможці пар Теута (Албанія) – Гранада (Іспанія) та Серветт (Швейцарія) – Реймс (Франція).

Нагадаємо, що матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи складаються з одного матчу, які відбудуться 24 серпня. Команда-переможець виходить у плей-офф ЛЄ та побореться за можливість виступити у груповому етапі.

До слова, Колос посів шосте місце в УПЛ минулого сезону і виграв плей-офф за Лігу Європи, а Рієка стала бронзовим призером чемпіонату Хорватії.

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