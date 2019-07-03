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Колос орендував Смирного

3 липня 00:40 617 Читать на русском
Колос орендував Смирного
Євгеній Смирний / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Євгеній Смирний відправився в оренду у Колос.

Колос орендував півзахисника Динамо Євгенія Смирного на 1 сезон, повідомляє Динамоманія.

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Раніше була інформація, що футболіста ковалівській команді порекомендував особисто Олександр Хацкевич, але тренер "чорно-білих" Руслан Костишин спочатку переглянув гравця.

Нагадаємо, Колос проводитиме свої домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

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