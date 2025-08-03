Прес-служба ковалівців оголосила про завершення співпраці з румунським фулбеком Стефаном Владою. 26-річний футболіст продовжить кар'єру в угорському клубі Дьйор. Про умови переходу гравця не розголошується.

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"Наш клуб дякує Стефану за співпрацю та бажає всього найкращого у подальшій ігровій карʼєрі", – йдеться у повідомленні Колоса.

Додамо, що Владою перейшов до Колоса в січні 2025 року на правах вільного агента. Всього румун зіграв 6 матчів у складі ковалівців та віддав одну результативну передачу.

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