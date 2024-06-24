Колос у своїх соцмережах повідомив про підписання вінгера Даниїла Алефіренка.

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Його контракт із Зорею добігав кінця 30 червня цього року, але гравець перебрався до Ковалівки раніше. Вінгер, який може зіграти і на позиції нападника, виступатиме під 77-м номером. Цікаво, що Даниїл вже встиг дебютувати у контрольному матчі за Колос проти Лівого берега, в якому і відкрив рахунок – ковалівці перемогли 3:2.

За свою кар'єру Алефіренко встиг пограти за Зорю (31 матч, 5 голів та 1 асист) і Чорноморець, де за півсезону наколотив 8 голів та 1 асист у 14 матчах.

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