23-річний бразильський вінгер відтепер захищатиме кольори Колоса, повідомляє прес-служба клубу у Facebook.

Олександрія здійснила трансфер африканця

Деталі трансферу чи особистого контракту не уточнюються, але за неофіційною інформацією, Сантос поставив підпис під контрактом на 3 роки. Бразилець став шостим новачком ковалівців у нинішнє міжсезоння. До цього вони підписали воротаря Володимира Маханькова, захисників Тараса Саківа і Олександра Павлавца, а також нападників Ніку Сітчінаву і Анатолія Нурієва.

Дієго Сантос з 2019-го виступав за білоруський Вітебськ, у нинішньому сезоні відіграв 20 матчів, у яких забив п’ять м’ячів і віддав вісім результативних передач. В УПЛ вінгер може дебютувати вже 24 липня. Колос гратиме з Вересом у стартовому турі.

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