Прес-служба Колоса повідомила про продовження контрактів з двома гравцями. Мова йде про голкіпера Романа Мисака та півзахисника Антона Салабая. Перший пролонгував угоду на один рік, а другий – на два.

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Нагадаємо, 32-річний Мисак дебютував на професіональному рівні у 2008 році за Карпати. Виступав також за Кримтеплицю, донецький Олімпік, Рух, Десну, данський Орхус і вірменський Алашкерт. У Колос перейшов в серпні 2023-го зі СК Дніпро-1 і примудрився не зіграти за ковалівців жодного матчу. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

22-річний Салабай – вихованець Колоса. У структурі "хліборобів" перебуває з 2019 року. Відправлявся в оренду у Діназ. Минулого сезоні зіграв за ковалівців 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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