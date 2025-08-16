Колос офіційно уклав контракт із гравцем збірної України
Ковалівський клуб намагається якнайдовше зберегти у складі ключових гравців.
Колос продовжив співпрацю з 22-річним вінгером Владиславом Велетнем, повідомляє прес-служба клубу.
Попередня угода гравця була чинною до 30 червня 2026 року, термін нової контрактної угоди поки не розкривається.
Владислав приєднався до Колоса у жовтні 2021 року на правах вільного агента після того, як залишив молодіжну команду Динамо. У минулому сезоні Велетень взяв участь у 27 матчах, відзначившись чотирма голами та п’ятьма результативними передачами. Велетень неодноразово отримував виклики до молодіжної збірної України (U-21) та Олімпійської збірної (U-23).
