Словацький Земплін офіційно оголосив про підписання контракту з 25-річним литовським центрфорвардом Колоса Гітісом Паулаускасом. Угода сторін розрахована до літа 2028 року. Фінансові подробиці угоди не розголошуються, але за даними Transfermarkt, ковалівський клуб отримав за трансфер 170 тисяч євро.

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Паулаускас в Україні так і не заграв. Він провів за Колос 21 матч, в якому забив лише один гол. Другу частину минулого сезону Паулаускас відіграв в оренді за батумське Динамо (15 матчів, 4 голи та 1 асист).

У минулому розіграші чемпіонату Словаччини Земплін фінішував на 7-му рядку турнірної таблиці.

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