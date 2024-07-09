Харатін став гравцем Колоса. Про це повідомляє прес-служба ковалівського клубу. За неофіційною інформацією, контракт розрахований на два сезони.

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Варто зауважити, що Колосу не довелося платити за трансфер 29-річного хавбека, адже Харатін перебував у статусі вільного агента. Останні 5 років він провів за кордоном, де виступав за угорський Ференцварош, польську Легію та словацький ДАК 1904.

Нагадаємо, що Харатін пройшов крізь систему київського Динамо, але в першій команді шансу не отримав. По-справжньому розкрився у луганській Зорі, звідки й перебрався до Європи у січні 2019 року.

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