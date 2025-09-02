Колос на офіційному сайті оголосив про розірвання співпраці з Павлом Оріховським, який став вільним агентом.

Екс-гравець Динамо попрощався з клубом УПЛ – нещодавно він потрапив у ДТП

Раніше сам гравець у своїх соцмережах публічно попрощався з клубом. Приблизно два місяці тому Оріховський потрапив у ДТП. На щастя, Павло та його родина в порядку, однак через аварію він змушений пропустити більшу частину першого кола чемпіонату.

Нагадаємо, що Павло Оріховський є вихованцем Динамо. Він перебував на контракті з "біло-синіми" з 2015 по 2019 рік, зігравши 7 матчів за головну команду, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Також футболіст виступав за Чорноморець та Рух.

