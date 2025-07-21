Прес-служба Колоса повідомила про відхід Каталіна Кукоша, у якого завершився контракт із клубом.

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Варто зазначити, що молдовський захисник приєднався до Колоса влітку 2023 року, однак за цей час зіграв лише у 4 матчах (1 результативна передача).

До слова, минулий сезон Кукош провів у оренді спочатку в молдовському Зімбру, а потім – у польській Котвиці. Зараз Каталін отримав статус вільного агента.

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