Український воротар Роман Мисак вже може шукати нове місце для продовження кар’єри.

Колос із Ковалівки попрощався з голкіпером Романом Мисаком. 33-річний воротар покинув клуб після завершення контракту та наразі перебуває у пошуках нової команди.

Колос офіційно попрощався з легіонером

Мисак приєднався до Колоса влітку 2023 року зі СК Дніпро-1, але за два сезони провів лише два поєдинки. Тепер досвідчений страж воріт вільний для переходу на правах вільного агента.

Нагадаємо, 32-річний Мисак дебютував на професіональному рівні у 2008 році за Карпати. Виступав також за Кримтеплицю, донецький Олімпік, Рух, Десну, данський Орхус і вірменський Алашкерт.

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