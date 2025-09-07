Колос оголосив про підписання лівого захисника Зураба Рухадзе з грузинської Діли. Контракт з 22-річним футболістом підписано до літа 2028 року. Гравець виступатиме під 2-м номером.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 150 тисяч євро. Рухадзе грав за Ділу з лютого 2024 року. В поточному сезоні Зураб зіграв 4 матчі за цей клуб, результативними діями не відзначався. В доробку Рухадзе є 4 гри за збірну Грузії U-19 та 6 матчів за команду U-21.

До слова, наразі Колос посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Костишина набрали 10 очок за чотири тури.

