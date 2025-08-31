Ковалівський клуб офіційно повідомив про перехід 26-річного нападника Матіаса Оєвусі з Валансьєна. Колос не надає жодних подробиць угоди, натомість Transfermarkt стверджує про компенсацію у розмірі 170 тисяч євро і трирічний контракт для нігерійця.

Минулого сезону Оєвусі провів за Валансьєн (третій дивізіон Франції) 29 матчів, оформивши 11 голів та 5 асистів. Перед цим нападник три сезони виступав за литовський Жальгіріс, з яким регулярно "світився" у єврокубках. Зокрема, у Лізі чемпіонів Оєвусі провів 10 матчів та забив 3 голи.

Нагадаємо, Колос у стартових 4 турах УПЛ набрав 10 очок і сенсаційно очолює турнірну таблицю.

