Український півзахисник Владислав Велетень залишив Колос, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

Наступним клубом 22-річного вінгера, найімовірніше, стане Полісся. Про перехід поки не оголошували, однак раніше ЗМІ писали, що гравець вже пройшов медогляд у житомирському клубі і підтримує форму у другій команді "вовків" (Полісся активувало клаусулу гравця та виплатило ковалівцям 500 тисяч доларів).

Нагадаємо, Велетень – вихованець Динамо. Виступав за команди киян U-17 та U-19. До Колоса приєднався у жовтні 2021 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за команду Руслана Костишина три матчі (без результативних дій).

Викликався у молодіжну (1 гол в 6 поєдинках) та олімпійську (2 м'ячі в 7 іграх) збірні України. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

