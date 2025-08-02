"Родина Колоса щиро вдячна Володимиру Генінсону за співпрацю, підтримку та спільну роботу задля розвитку клубу. Ви стали важливою частиною нашої команди – тієї, що об'єднує не лише на полі, а й поза його межами.

Легіонери клубу УПЛ постраждали від нещодавнього обстрілу Києва: "Вони побачили смерть, яка була поруч з ними"

Ми цінуємо ваш внесок, стратегічне бачення, людяність та відданість справі. Разом нам вдалося реалізувати чимало важливих проєктів і пройти етапи, які зробили Колос сильнішим", – йдеться в офіційній заяві Колоса.

Нагадаємо, Володимир Генінсон приєднався до ковалівського клубу у лютому 2024 року. Раніше функціонер працював з Чорноморцем.

Колос переміг Кривбас у матчі-відкритті УПЛ – Цуріков міг забити геніальний гол, Бурда відкрив рахунок і травмувався