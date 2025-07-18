Клуб із Ковалівки підписав контракт із малійським півзахисником Ібрахімом Кане, повідомляє прес-служба клубу. Угоду укладено терміном на три роки, а новачок уже обрав собі 14-й ігровий номер.

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Найбільшу частину своєї кар'єри Кане провів у полтавській Ворсклі, де став ключовою фігурою команди: 159 матчів, 19 забитих м’ячів і 16 асистів. Ібрахім – гравець національної збірної Малі. Має два матчі за першу команду країни та титул чемпіона Юнацького Кубка африканських націй.

Нагадаємо, що раніше віце-президент Ворскли Олег Лисак підтверджував інформацію про інтерес Динамо щодо Кане і зізнавався, що Олександр Шовковський особисто розмовляв з тодішніми представниками команди щодо малійця.

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