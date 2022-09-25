Колос та Зоря продовжили серію товариських поєдинків українських клубів під час міжнародної паузи. Читайте звіт про матч та дивіться відеоогляд гри на Футбол 24.

Товариські матчі

Колос – Зоря – 1:0

Гол: Мілько, 31

Колос ще в першому таймі мав класний момент, але захисник луганців зміг вибити м'яч з лінії воріт. На 31 хвилині ковалівці забили єдиний гол у зустрічі – Мілько замкнув подачу з кутового.

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Зоря перед перервою могла зрівняти рахунок, а у другому таймі Русину не дав забити голкіпер, впоравшись з ударом головою впритул. В підсумку, Колос відсвяткував перемогу в зустрічі.

Додамо, що ковалівці вже 30 вересня зіграють з Металістом 1925 у рамках УПЛ, а Зоря 2 жовтня прийматиме вдома Кривбас.

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