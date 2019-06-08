Колос обіграв Чорноморець і здобув путівку в УПЛ – у ворота "моряків" арбітр призначив три пенальті

Першоліговий Колос обіграв Чорноморець в рамках матчу-відповіді плей-офф чемпіонату України.

У першому матчі в Одесі командам не вдалося забити бодай гол, тому доля путівки в УПЛ повинна була вирішитися у сьогоднішньому поєдинку.

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Зі стартовим свистком Чорноморець взяв м'яч під свій контроль і виглядав значно гостріше, але пропустити могли першими саме одесити. Задоя після контакту з Рижуком впав у штрафному гостей, а рефері вказав на 11-метрову позначку. Щоправда, Лисенко не зумів переграти голкіпера Колоса.

Після цього господарі нарешті зуміли забрати ініціативу у власні руки і мали кілька хороших нагод відкрити рахунок. Однак ключові події відбулися вже після перерви.

На початку другого тайму Віталій Романов призначив ще один пенальті. Цього разу порушення правил було більш очевидним, а Віталій Гавриш впевнено відкрив рахунок. Всього через 6 хвилин Норенков зіграв рукою у власному штрафному, і арбітр поставив третій пенальті у ворота Чорноморця. Капітан Колоса знову не схибив.

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Відразу після цього фанати Чорноморця влаштували безлад, тому гру довелося призупинити. Після вимушеної паузи Колос продовжив володіти ініціативою, але більше голів глядачі не побачили.

Таким чином команда з Ковалівки здобула впевнену перемогу і заодно право у наступному сезоні грати в УПЛ.