Колос не втримав перемогу над Олександрією

В останньому матчі 8-го туру чемпіонату України Колос зіграв унічию з Олександрією (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У разі перемоги обидві команди мали можливість посісти лідируючі місця у турнірній таблиці: у господарів з’являвся шанс піднятись одразу на третю сходинку, в той час як гості окупували б друге місце. Тож матч видавався доволі цікавим, зважаючи ще й на те, що для Олександрії це був вже другий виїзд за останні кілька днів – на тижні "містяни" зіграли виснажливий поєдинок у Лізі Європи.

Матч розпочався доволі кволо, однак вже на 7-й хвилині Денис Костишин, після зрячої передачі від Владислава Нехтія, намагався прострілити у штрафний майданчик на партнерів. Захисникам вдалось заблокувати круглого і нейтралізувати небезпеку. Буквально одразу "огризнулась" Олександрія – Кирило Ковалець мав хороший шанс вивести свою команду вперед, однак пробив по центру прямо у голкіпера. До слова, за діями свого сина з трибун спостерігав Сергій Ковалець (у компанії екс-динамівця Олександра Алієва).

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Гра ставала все принциповішою, чому підтвердженням стали ігрові стики між гравцями. Двічі у подібній боротьбі постраждав півзахисник Колоса Олег Ільїн: спочатку він травмував голову у верховій боротьбі за м’яч і після медичного втручання повернувся на поле зі спеціальною пов’язкою, а згодом Тимур Стецьков ногою в’їхав гравцю Колоса в коліно. Емоції зашкалювали не лише на полі: наставник господарів Руслан Костишин знову отримав від арбітра попередження у вигляді жовтої картки – до речі, вже третьої за сезон.

До кінця тайму команди продовжували грати у відкритий футбол, швидко долаючи центр поля. Однак обом колективам бракувало якісного завершального удару, а оборона грала краще від нападу. Зрештою, на 44-й хвилині Колос здобув право на одинадцятиметровий удар – Валерій Лучкевич завалив у штрафному майданчику Павла Оріховського. Син головного тренера "хліборобів" чітко переграв Юрія Паньків з точки. Варто зазначити, що голкіпер Олександрії вгадав напрямок удару і майже дотягнувся до м’яча, однак не врятував.

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Друга половина зустрічі почалась з атак олександрійців і мало не увінчалась голом – Ковалець небезпечно пробив зі штрафного, однак м’яч зачепив стінку і оминув ворота. Згодом Тимур Стецьков намагався скерувати м’яча на Ковальця – Вадиму Парамонову вдалось відвести загрозу від своїх воріт. На 64-й хвилині Ковалець, після пасу Шастала, пробивав впритул по воротах – Євген Волинець врятував свою команду. Однак вже за мить Владислав Бабогло головою замкнув навіс з кутового від Дмитра Гречишкіна і зрівняв рахунок. На хвилі успіху Олександрія кинулась до воріт Колоса, однак захисники стояли на відбій. На 88-й хвилині Олег Кожушко, який щойно з’явився на полі, втік від оборони і на швидкості потужно пробив у дев’ятку – Паньків у неймовірному стрибку перевів круглого на кутовий. На третій доданій хвилині Волинець знову врятував свою команду, забравши круглого після удару впритул.

Бойова нічия принесла Колосу 11 очок і сьоме місце у турнірній таблиці, Олександрія з 13 пунктами посіла третю сходинку.

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