Колос не впорався із Шахтарем Вернидуба у спарингу

Відбувся товариський матч між Колосом та солігорським Шахтарем.

Товариський матч

Колос – Шахтар Солігорськ – 1:2

Голи: Смирний, 19 – Кендиш, 17, Діасамідзе, 37

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Суперники швидко обмінялись голами, але заключне слово було за білорусами. Під завісу першого тайму Діасамідзе відзначився забитим м'ячем, який і став вирішальним у поєдинку.

Це був останній спаринг команди з Ковалівки в рамках зимових зборів. Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Колос розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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