Колос не впорався із Шахтарем Вернидуба у спарингу

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Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині
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