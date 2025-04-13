Україна, УПЛ, 24-й тур

Лівий Берег – Колос – 0:2

Голи: Сидоров, 23, Бурда, 45+1

Господарі поля були більш активними у перші хвилини гри, але конструктиву через опір футболістів Колоса було мало. На 10-й хвилині Велетень отримав пас, змістився у фланг, після його передачі м'яч рикошетом відлетів до Ррапая – албанець бив з льоту, по воротах не влучив. На 21-й хвилині Велетень віддав шикарний пас на Третьякова, який опинився сам перед голкіпером киян, проте Механів удар з близької відстані парирував. Лівий Берег одразу відповів дальнім ударом Когута в поперечку.

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А на 24-й хвилині рахунок у грі було відкрито. Велетень прострілив, Банада невдало зрізав сферу у бік свої воріт, а там Сидоров у підкаті оформив взяття воріт. Надалі перший тайм пройшов у рівній боротьбі, Берег більше старався забити, але Колос надійно грав у обороні. Ба більше, Колос зумів забити вдруге. Спочатку Велетень прийняв неподалік штрафного та класно пробив – у красивому стрибку м'яч дістав Механів та перевів на кутовий. Кутовий ковалівці виконали відмінно, Бурда виграв боротьбу у Юхиміва та забив другий м'яч своєї команди. Після цього перший тайм закінчився.

У другому таймі Лівий Берег розіграв гарну комбінацію, яку завершили ударом з кута карного майданчика. Пахолюк команду не виручив, пропустивши між ноги. На щастя для Колоса, арбітр зафіксував офсайд. Загалом, гра була досить рівною, проте чи то через вищу виконавчу майстерність, чи то більш надійну гру в обороні Колос лідирував у рахунку, хоч і не створював багато моментів.

На 62-й хвилині Велетень втратив м'яч, а "лелеки" створити небезпечну контратаку, Синиця віддав пас на Шастала, лідер Лівого Берега пробив трохи вище воріт. Із кожною хвилиною господарі поля все більше поспішали та вибігали в швидкі атаки. Пізніше Шастал накрутив захисників та віддав непоганий пас на Дієго, проте легіонер команди господарів пробив погано з хорошої позиції.

Колос мало що створив у другому таймі. Із завданням зберегти прийнятний для себе рахунок підопічні Руслана Костишина впоралися. Колос перемагає та підіймається на 11-ту позицію у турнірній таблиці, Лівий Берег – 13-й.

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