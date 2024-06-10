Колос може втратити захисника – клуб УПЛ хоче оформити камбек гравця, якого раніше відпустив безкоштовно
Рівненський клуб продовжує активну діяльність на трансферному ринку.
Центральний захисник Колоса Роман Гончаренко може покинути рівнян, повідомляє "ТаТоТаке".
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Його контракт з "хліборобами" спливає 30 червня і підписати 30-річного оборонця дуже хоче Верес. За інформацією джерела, сторони ведуть активні переговори.
Нагадаємо, Гончаренко розпочинав кар'єру у черкаському Дніпрі. Потім були Інгулець, Полісся, Кремінь і Верес, звідки Роман пішов у Колос вільним агентом. Ярослав Вишняк не особливо довіряв гравцю і той виходив на поле лише у 7 матчах (цікаво, що майже половину ігор за ковалівців Гончаренко провів вже за Олександра Поздєєва). Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.
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