Як стало відомо Футбол 24, Колос близький до підписання грузинського оборонця Зураба Рухадзе.

Колос офіційно попрощався з вихованцем Динамо

22-річний лівий захисник Діли й молодіжної збірної Грузії серйозно зацікавив команду Руслана Костишина і може поповнити склад ковалівців найближчим часом.

До слова, саме Рухадзе у лютому 2025 року травмував Мар'яна Шведа в жорсткому епізоді під час товариської зустрічі Діли та Шахтаря.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом