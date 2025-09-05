Колос може підписати захисника збірної Грузії – він раніше травмував гравця Шахтаря
Зураб Рухадзе може перейти в Колос із грузинської Діли.
Як стало відомо Футбол 24, Колос близький до підписання грузинського оборонця Зураба Рухадзе.
22-річний лівий захисник Діли й молодіжної збірної Грузії серйозно зацікавив команду Руслана Костишина і може поповнити склад ковалівців найближчим часом.
До слова, саме Рухадзе у лютому 2025 року травмував Мар'яна Шведа в жорсткому епізоді під час товариської зустрічі Діли та Шахтаря.
