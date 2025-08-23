Нападник Валенсьєна Матіас Оєвусі може перейти в Колос, повідомляє Telegram-канал Футбол з вертольоту.

Полісся підпише екс-гравця Динамо – Карпати могли перехопити футболіста

26-річний нігерійський форвард оцінюється в 400 тисяч євро (дані Transfermarkt). В сезоні 2024/25 Оєвусі забив 11 голів та віддав 5 асистів за клуб з третього дивізіону Франції.

Додамо, що до переходу в Валенсьєн нападник виступав за Жальгіріс з 2021 по 2024 роки. Разом із литовською командою Оєвусі постійно виступав у плей-офф єврокубків. Зокрема, в доробку нігерійця 3 голи у кваліфікації Ліги чемпіонів за Жальгіріс.

Кубок України: виліт Колоса у серії пенальті від команди Другої ліги, поразка Ворскли, Металіст й Інгулець ідуть далі