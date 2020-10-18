"Таке відчуття, що сьогодні ми могли більше. Нехай це не виглядає зухвало і нехай не думають, що тренер Колоса десь перегинає, але мені здається, що на цей день ми могли зіграти краще. Так, ми врятувалися, і нічия для нас це поки що дуже якісний результат, оскільки Зоря у цьому чемпіонаті відібрала очки і у Динамо, і у Шахтаря.

Дебютний гол Селезньова після повернення в Україну у відеоогляді Зоря – Колос – 1:1

Не вистачає уболівальників. Я коли дізнався, що Зоря повертає квитки, був засмучений і навіть обурений. Чому на єврокубки можна уболівальників, а на матчі УПЛ ні? Це неповага до інших клубів. Виходить, Динамо і Шахтарю можна, а іншим ні. Це як дозволяти глядачам в кінотеатрах дивитися американські фільми, а українські ні. Чи може на міжнародних матчах коронавірус стає слабшим? Я не знаю, що вони думають, ця федерація чи МОЗ.

Скаржитися на кадрові проблеми, коли у нас на заміну вийшли такі футболісти, як Богданов і Селезньов, недоречно. Одні отримують травми – інші грають. Завдяки президенту у нас в обоймі є достатня кількість кваліфікованих гравців, 24 футболісти хорошої якості. І якщо хтось отримує травму, у мене немає великого переживання, що у нас не вийде гра", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, ковалівці врятувались вже у доданий час: під час заключної атаки м'яч влучив у руку Юрченку, арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Селезньов. Як наслідок, Зоря з 6-ма очками опустилась на дев'яту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, Колос з одинадцятьма пунктами залишився четвертим.

Зоря на останніх секундах втратила перемогу над Колосом – дебютний гол Селезньова і тривога перед виїздом в Лестер