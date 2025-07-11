Колос і Лівий Берег зіграли товариський поєдинок в рамках підготовки до офіційного сезону. Рахунок та огляд товариського матчу – на "Футбол 24".

Товариські матчі

Колос – Лівий Берег – 7:2

Голи: Ррапай, 22, Якимів (аг), 72, Климчук, 75, Гусол, 93, 115, Безручук, 112, Криворучко, 117 – Банада, 87, Бойченюк, 92

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Колос та Лівий Берег провели насичений товариський матч, у якому було забито справжню зливу м’ячів. Поєдинок відбувався у незвичному форматі – чотири тайми по 30 хвилин.

Як видно з підсумкового рахунку, обидві команди зробили ставку на атакувальний футбол, однак більш результативними виявилися гравці Колоса. Зазначимо, що в складі Колоса дебютний м'яч забив Юрій Климчук, який нещодавно перебрався із Руху за 400 тисяч євро.

Нагадаємо, для Колоса це вже не перший спаринг у поточному міжсезонні. Раніше команда поступилась Вікторії (0:1) та Вересу (2:3). Своєю чергою Лівий Берег, який за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу, провів другий товариський поєдинок після нічиєї з вінницькою Нивою (1:1).

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