Колос виявляє активний інтерес до колишнього голкіпера Чорноморця Данила Варакути, повідомляє Sport.ua. Клуб шукає заміну для Кіріла Фесюна, який нещодавно перейшов до донецького Шахтаря.

Голкіпер Чорноморця покинув клуб – він став найкращим в УПЛ минулого сезону за кількістю сейвів

Варакута, який минулого сезону був основним воротарем одеського Чорноморця, вже попрощався з командою та отримав статус вільного агента. Однак, основною проблемою для здійснення трансферу Данила до Колоса є компенсація Чорноморцю за його виховання, яка становить 200 тисяч євро.

До слова, минулого сезону Варакута зіграв за Чорноморець 27 матчів, у яких пропустив 44 мʼячі та 5 разів зберіг ворота "сухими". Також він став лідером УПЛ у минулому сезоні за кількістю сейвів (104). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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