Колос приймав Епіцентр в рамках 4-го туру УПЛ. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Колос посідав четверту сходинку після трьох турів. Команда Руслана Костишина обіграла Кривбас і Полісся, а також розписала нічию з Карпатами. Водночас новачок УПЛ не міг похвалитись схожими результатами перед матчем у Ковалівці. Підопічні Нагорняка не набрали жодного очка. Щоправда, встигли зустрітись з Динамо й Шахтарем. У стартовому складі Епіцентра вийшов Владислав Супряга, який дебютував за колектив Кам’янця-Подільського в УПЛ.

Перший тайм видався не надто щедрим на моменти. Колос, як і годиться фавориту, все ж мав певну перевагу. Білику на 13-й хвилині довелося підчищати за оборонцями, а за 2 хвилини тягнути дуже непростий постріл Понєдєльніка. Неприємним епізодом стала травма голови Танчика, на якого налетів значно потужніший Козік. Нагорняку довелося знімати досвідченого хавбека, обидві команди отримали по додатковій заміні.

У Епіцентра найкращий момент мав Супряга. Сіфуентес прорвався центром і віддав екс-форварду Динамо, однак Пахолюк спокійно перевів кволий удар Владислава лівою. Під завісу тайму гравці Колоса двічі якісно приклалися здалеку. Гармату Гусола прийняла на себе стійка, а Білик вкотре виручив після спроби Ррапая.

Другий тайм починається з ного сейву кіпера Епіцентра – Цуріков дуже гарно бив з льоту. Білика змусив капітулювати лише власний гравець. На 64-й хвилині Епіцентр нібито відбився від штрафного, але той-таки Цуріков підхопив м'яч на лівому фланзі. Подача, Білик кулаками сильно вибиває в Григоращука, а від того м'яч залітає у сітку. Дуже прикрий автогол.

У останні півгодини майстерність довелося демонструвати вже Пахолюку. Воротар Колоса не підвів, втримавши для команди перемогу. Ковалівці з 10 очками стали одноосібним лідером таблиці УПЛ, обійшовши Динамо та Кривбас. Епіцентр досі не має балів і застряг на дні.

