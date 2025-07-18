Український форвард Микола Ковталюк покинув Колос, повідомляє офіційний сайт "хліборобів".

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30-річний нападник приєднався до ковалівців взимку 2025-го у статусі вільного агента, підписавши угоду на один сезон. Після зміни тренера і невтішних результатів гравця (1 гол і 1 асист у 18-ти матчах) сторони вирішили достроково розірвати співпрацю.

Нагадаємо, Ковталюк – вихованець львівського футболу. Розпочинав у Карпатах у 2012 році. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Полтаву, київський Арсенал та Ворсклу. Виступав також за словацький Земплін, грузинські Колхеті-1913, Динамо Тбілісі та Ділу, корейський Анян, казахські Акжайик і карагандинський Шахтар. Transfermarkt оцінює Миколу в 250 тисяч євро.

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