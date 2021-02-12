"Ми спочатку піймали момент, коли була відлига, зробили аерацію газону, увімкнули підігрів, накрили поле. Ще перед снігопадами ми його накрили. Щоб поле не запріло, ми запустили теплові гармати. Люди падають з ніг, але ми працюємо. Навіть президент, віце-президент, генеральний директор з 8 ранку до 8 вечора працюють разом з нами на стадіоні.

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Ми намагаємося зробити все по максимуму, щоб гра вдалася. Я консультувався з головним агрономом НСК Олімпійський – Максимом Стельмахом. Ми прислухалися до його порад і робили певний графік робіт. Я думаю, що ми все зробили правильно. Ми зробимо рожеву розмітку і будуть кольорові м'ячі на той випадок, якщо піде сніг", – сказав головний агроном Колоса Віталій Лях у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, команда Руслана Костишина прийматиме Шахтар 13 лютого, початок о 17:00.

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