Колос докладає надлюдських зусиль для підготовки стадіону до матчу з Шахтарем – президент на ногах вже о 8 ранку
Колос хоче належним чином підготуватися до поєдинку з Шахтарем, яким розпочне другу частину УПЛ.
"Ми спочатку піймали момент, коли була відлига, зробили аерацію газону, увімкнули підігрів, накрили поле. Ще перед снігопадами ми його накрили. Щоб поле не запріло, ми запустили теплові гармати. Люди падають з ніг, але ми працюємо. Навіть президент, віце-президент, генеральний директор з 8 ранку до 8 вечора працюють разом з нами на стадіоні.
Селезньов зник із заявки Колоса на другу частину УПЛ
Ми намагаємося зробити все по максимуму, щоб гра вдалася. Я консультувався з головним агрономом НСК Олімпійський – Максимом Стельмахом. Ми прислухалися до його порад і робили певний графік робіт. Я думаю, що ми все зробили правильно. Ми зробимо рожеву розмітку і будуть кольорові м'ячі на той випадок, якщо піде сніг", – сказав головний агроном Колоса Віталій Лях у коментарі ФутболNEWS.
Нагадаємо, команда Руслана Костишина прийматиме Шахтар 13 лютого, початок о 17:00.
Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал