Колос дізнався своїх потенційних суперників у Лізі Європи
08:24 - Читать на русском
УЄФА вирішив спростити процедуру жеребкування пар 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Колос потрапив до групи 7 серед сіяних команд 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Відзначимо, що до неї також потрапили Тоттенхем та Хапоель Беєр-Шева.
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Потенційними суперниками ковалівців стали Аріс (Греція), Локомотив Пловдів (Болгарія) та Лачи (Албанія).
Додамо, що жеребкування 2-го раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 31 липня, початок о 14:00.
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