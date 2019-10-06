Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

Колос в рамках 10-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Колос в останніх трьох турах набрав непоганий хід, здобувши впевнені перемоги над Львовом та Карпатами та зігравши внічию з Олександрією. Так, остання була знесилена Лігою Європи, а львівські клуби зараз у кризі, однак набрати свої очки також треба вміти – і підопічним Руслана Костишина це вдається настільки добре, що команда зараз перебуває у першій шістці. Дуже непогано, як для дебютанта УПЛ.

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Головний тренер новачків не має особливих ілюзій на кшталт прориву в єврокубки, поставивши за мету втриматись у еліті. Для цього ковалівці перейшли на більш прагматичний стиль – тепер матчі Колоса нейтральному глядачу спостерігати важче, але у новачків більше немає безвиграшних серій з трьома поразками в чотирьох матчах. Втім, перед поєдинком проти Динамо очікувати від Колоса виключно автобус було б необачно, адже на куражі ця команда може утнути всяке. У товариському поєдинку перед початком сезону, наприклад, кияни згоріли дебютанту з рахунком 1:3.

Втім, Динамо залишається фаворитом поєдинку вже хоча б тому, що потрібно реабілітовуватись за нічию з Лугано – командою, яка у чемпіонаті Швейцарії здобула всього одну перемогу в дев'яти матчах. Звісно, кияни могли перемогти, але й поразка була цілком вірогідною. Осад після такого фіаско залишився неприємним, тож вдома підопічним Олексія Михайличенка треба доводити випадковість такої невдачі. Крім того, в УПЛ необхідно наздоганяти Десну. Перебувати аж на третій позиції після 10-ти турів Динамо просто не має права.

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Допомогти перемогти Колос може непогана гра оборони. Щоправда, моменти у суперників Динамо виникають (і почасти дуже класні), однак факт залишається фактом – в останніх п'яти матчах "біло-сині" не пропустили жодного м'яча. У відповідь вони провели аж дев'ять голів, вісім з яких були забиті в трьох останніх турах УПЛ – 5:0 з Ворсклою, 2:0 з СК Дніпро-1 та 1:0 з Маріуполем. Словом, на внутрішньому фронті до киян практично немає питань.

Колос – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet вважають Колос андердогом протистояння. На перемогу ковалівців букмекери поставили коефіцієнт 11.00, в той час як перемогу Динамо оцінили в 1,27. Коефіцієнт на нічию становить 5,55, а найбільш вірогідним рахунком експерти вважають 0:2 на користь киян – ставка на цей результат збільшить ваш грошовий внесок на 5,25.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Дуелунд, Кадірі, Бурда, Бойко (Динамо)

Під питанням: Бондаренко, Гавриш (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Динамо

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Оріховський, Кизилатеш – Ільїн, Костишин, Смирний – Нехтій

Динамо: Бущан – Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Циганков, Гармаш, Де Пена – Бєсєдін

"Родзинки" матчу:

– Динамо може забити 1800-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

– Динамівці можуть відсвяткувати 200-у перемогу в УПЛ з великим рахунком.

– Динамо з 25 лютого 2018 року забиває гостьові голи в УПЛ впродовж рекордних для клубу 27-ми ігор (49 м’ячів)

– Сергій Сидорчук може провести 200-й матч за Динамо у всіх турнірах.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Враховуючи височенну мотивацію, швидкість виконавців та хороші стандарти, на один гол ковалівці можуть розраховувати – все ж, не дивлячись на вражаючу суху серію, оборона киян не стала залізною. Втім, навіть якщо Колос зможе шокувати віце-чемпіона, здобути позитивний результат навряд чи вдасться – занадто вже якісно, за мірками УПЛ, пресингує Динамо. Та й рівень виконавців неспівставний.

Підопічні Олексія Михайличенка протягом останніх турів били й більш сильні команди, а зараз їм ще й реабілітовуватись за нічию з Лугано потрібно. Саме тому можна прогнозувати впевнену перемогу "біло-синіх".

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