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Колос анонсував відкриття нової арени

13:44 - Читать на русском
Колос анонсував відкриття нової арени
Фото ФК Колос

Клуб з Ковалівки найближчим часом прийматиме суперників на своєму власному стадіоні.

2 вересня Колос проведе урочисте відкриття свого нового стадіону, на якому гратиме домашні матчі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Минулий сезон підопічні Руслана Костишина провели на київській Оболонь-Арені.

Нагадаємо, Колос у матчах плей-офф зумів вибороти путівку у Лігу Європи, де розпочне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду. У першому турі УПЛ ковалівці на виїзді поступились Шахтарю (1:3).

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