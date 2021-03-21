Колос – Зоря

Вочевидь, цей матч є центральним у турі, адже обидві команди мають власний впізнаваний стиль, борються за єврокубки й дають бій навіть грандам. При цьому у 2021 році в Колоса з битвами проти лідерів все вийшло навіть краще, ніж у Зорі – ковалівці відібрали очки у Шахтаря й витримали 120 хвилин проти Динамо, вилетівши з Кубка за серією пенальті.

Щоправда, енерговитратний футбол підопічних Руслана Костишина призводить до перепадів форми – так, 5-матчева безпрограшна серія недавно обірвалася поразкою Руху та нічиєю з Інгульцем, однак тиждень тому "хлібороби" знищили Маріуполь.

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Зоря у новому році йшла надзвичайно стабільно, вигравши усі п'ять поєдинків – проти Десни, Маріуполя, Шахтаря, Руха й Вереса. Список знятих скальпів вражав настільки, що луганців почали називати претендентами на чемпіонство. Втім, матч проти Динамо в минулому турі розставив усе по місцях – класно зігравши у першому таймі, "мужики" розвалились під інтенсивністю киян по перерві.

Тепер про золото та срібло ніхто і не подумає, однак загалом команда Віктора Скрипника змушує говорити про себе тільки в позитивному тоні. Прямо зараз саме Зоря є фаворитом у боротьбі за бронзу.

Дві поспіль поразки Десни придали матчу в Ковалівці надзвичайну важливість. В разі перемоги луганці відірвуться від сіверян на п'ять очок, а від Ворскли – на чотири. При цьому "мужики" мають матч у запасі. Звитяга господарів, своєю чергою, наблизить Колос на мінімальну відстань до п'ятої позиції. Словом, сьогодні буде дуже цікаво.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Чурко, Волинець, Кравченко (під питанням) – Шевченко

Дискваліфіковані: Антюх, Максименко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Зоря

Колос: Волинець – Золотов, Петров, Новак, Чорноморець – Задоя, Богданов – Ільїн, Костишин, Оріховський – Лисенко

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунінью – Іванісеня – Назарина, Юрченко, Кочергін – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Колос ще жодного разу не перемагав Зорю, програвши у чотирьох поєдинках. При цьому луганці у липневій зустрічі в минулому сезоні започаткували виїзну забивну серію, яка не завершилась і досі – в 9-ти матчах поза рідних стін "мужики" забили 17 голів. Втім, у першому колі поточного чемпіонату підопічні Руслана Костишина розписали історичну нічию.

Нинішня Зоря виглядає стабільнішою й сильнішою у кадровому та ігровому плані. У Віктора Скрипника більш гнучка в тактичному плані команда, яка не поступається Колосу в інтенсивності та витривалості – а для Руслана Костишина цей аспект критично важливий. За якістю оборони Зоря йде на одному рівні з ковалівцями, пропустивши на 10 голів менше, ніж очікувалося, а в атаці гості значно потужніші.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним результатом здається перемога Зорі. Важка, але заслужена.

Інгулець – Олександрія

Український футбол втратив так багато клубів, що ми вже і забули про поняття дербі. Одним із останніх представників "червоної книги" УПЛ є протистояння між Інгульцем і Олександрією – можна назвати його провінційним чи обласним дербі, або ж аграрним.

Перша зустріч між цими колективами в еліті цілком відповідала статусу подібних поєдинків: резервісти "жовто-чорних" забили чотири голи за тайм, а потім простили тричі – в кубковому ж поєдинку олександрійці влаштували розгром.

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Словом, поки що клас грає на боці підопічних Володимира Шарана, що помітно і по результатах. Навіть на тлі кадрових проблем Олександрія виграла три з п'яти матчів УПЛ в новому році (проти Миная, Маріуполя й Олімпіка) та пройшла у півфінал Кубка, програвши лишень Ворсклі.

До зони єврокубків "жовто-чорним" не вистачає всього чотирьох залікових балів – при цьому Десна вже програла у цьому турі, а Колос (має рівність за очками) сьогодні може поступитись Зорі. Таким чином, олександрійці отримали ідеальний момент для ривка вверх.

Інгулець же веде боротьбу за виживання. Поки що вона триває успішно: петровці відірвалися від дна на чотири залікових бали й тримаються на одинадцятій позиції, а тиждень тому вони здобули другу перемогу в УПЛ – жертвою став Минай.

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До цієї звитяги команда теж йшла непогано, відібравши очки у Ворскли й Колоса, однак Десна та СК Дніпро-1 не залишили шансів підопічним Сергія Лавриненка. Словом, Інгулець "робінгудствує навпаки", відбираючи очки у втомлених чи незібраних суперників і даруючи їх сильним і багатим. Залишається тільки зрозуміти, до якої категорії належить Олександрія.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко, Плохотнюк, Васін, Павлов, Янаков – Ковалець, Бухал

Дискваліфіковані: Банада (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Олександрія

Інгулець: Малиш – Балан, Ковальов, Павлов, Квасний – Кучеренко, Шишка – Бартуловіч, Запорожець, Щедрий – Сітчінава

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич, Шастал, Гречишкін, Третьяков – Устименко, Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко щось прогнозувати на такі матчі, адже всі клуби нижче четвертого й вище чотирнадцятого місця здатні обіграти один одного. Все залежить від настрою, реалізації моментів, арбітражу, стану газону, тощо. Все це стосується і протистояння Інгульця з Олександрією.

Фаворитом зустрічі букмекери називають команду Володимира Шарана. В даному випадку з ними варто погодитись – в усіх матчах, окрім двобою з СК Дніпром-1, олександрійці створювали багато моментів, хоча з Олімпіком тиждень тому вони проводили тривалі відрізки без загострення гри. Та і в Кубку "жовто-чорні" довели здатність забивати з мінімуму шансів. Інгулець же у новому році забивав тільки Ворсклі та Минаю, причому в останньому турі гра була нудна й суха.

В будь-якому випадку, Олександрія значно сильніша в кадровому плані, має більший досвід і клас. Статистика перших двох матчів переконливо довела цей факт – саме тому сьогодні варто ставити на перемогу "жовто-чорних".

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