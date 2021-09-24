Колос жахливо розпочав новий чемпіонат, мінімально вигравши всього один матч з шести й зазнавши трьох поспіль поразок із сумарним рахунком 1:11 – причому Динамо забило у ворота ковалівців сім голів. Після такого приниження пост головного тренера покинув Руслан Костишин, а команду очолив його асистент Сергій Кузнєцов. Він стартував з домашньої поразки Маріуполю, але вже за тиждень команда здобула другу перемогу – над Інгульцем.

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Поки що говорити про якесь оздоровлення футболу говорити зарано, адже звитяга над петровцями була здобута зі значними проблемами. "Хліборобам" не вистачає динаміки, якості в завершальній фазі атак і стабільності в обороні, але зараз тактична складова для підопічних Сергія Кузнєцова не так важлива – поки що необхідно просто здобути кілька перемог для впевненості.

Щоправда, суперник у ковалівців непростий. Ворскла програла лишень Зорі у дуже рівному матчі з хорошими моментами – в інших шести поєдинках полтавці набрали 15 очок, розписавши бойові нічиї з СК Дніпро-1 і Десною. Тиждень тому "зелено-білі" перемогли Минай у скандальному матчі з "факом" Селезньова та автоголом закарпатців, причому суто в футбольному плані ця звитяга була здобута повністю по грі.

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Полтавці не демонструють чогось неймовірного, але команда впевнено б'є слабших і рівних суперників, а з потужними колективами ділить очки. Практично в усіх матчах Ворскла виглядає стабільно й впевнено – тому і тримається в одному заліковому балі від третього місця. Словом, ковалівцям сьогодні буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Волинець (Колос)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Ворскла

Колос: Фесюн – Гавриш, Петров, Чорноморець – Ільїн, Богданов, Мілько, Золотов – Чурко, Лисенко, Ренан

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Бондаренко – Пердута, О. Тілль, Челядін, Якубу – Скляр, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ворскла – фаворит пари. Підопічні Юрія Максимова стабільніші як на турнірній дистанції, так і протягом одного матчу, а от Колос тільки починає виходити з кризи. Навіть у Інгульцем у ковалівців були проблеми. Полтавці ж набрали єврокубковий темп, хоча на виїзді вони виглядають не так сильно, як вдома.

Колос створює пристойну кількість моментів і буде дуже заряджений в емоційному плані, тож на один гол господарі сподіватись можуть. Втім, Ворскла у зустрічах проти таких суперників стабільно перемагає, роздаючи очки лишень сильним або рівним собі командам. Крім того, підопічні Юрія Максимова у п'яти з семи турів забивали не менше двох голів. Саме тому сьогодні варто ставити на звитягу "зелено-білих".

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