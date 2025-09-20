У рамках 6-го туру УПЛ 2025/26 Колос приймає Верес, а Полісся зіграє з Кудрівкою. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – Верес

У Ковалівці зустрінуться єдині команди УПЛ з переможними серіями за плечима – Колос і Верес тріумфували у двох матчах поспіль.У підопічних Руслана Костишина ще й 5-матчева безпрограшна серія намалювалась, причому вони набрали 13 із 15-ти можливих очок. Стільки ж має тільки Динамо, яке випереджає "хліборобів" завдяки кращій різниці голів.

"Будe клаусула": Надєїн розкрив позицію Вереса у разі можливого відходу Шандрука

Що найбільш важливо, Колос прибив дуже серйозних опонентів – Полісся, Кривбас і Зорю, а з Карпатами у меншості команда зіграла внічию. Була й звитяга над Епіцентром, яка довела здатність ламати "автобуси", тож Олегу Шандруку доведеться серйозно подумати над тактикою. У Ковалівці зібрався дуже серйозний колектив з хорошою глибиною та якістю складу.

У важких матчах тренер Вереса переходив на схему з трьома центрбеками. Вона працювала дуже ефективно навіть проти Шахтаря – і це може стати проблемою для Колоса. Більшість своїх голів і моментів "хлібороби" організували з флангів і забігань за спину, які виникали завдяки великій кількості простору. Рівняни ж славляться дуже компактним блоком із високою інтенсивністю єдиноборств.

До того ж, "народний клуб" і сам здорового контратакує. Це простежувалось навіть влітку, коли довелося зустрітись з Динамо та Шахтарем, а складу дещо бракувало глибини. Тепер же у рівнян є дуже сильні вінгери – наприклад, Помба у попередньому турі виконав 6 вдалих обведень із 6-ти, а конкуренцію для Веслі створює турок Айдин. Він виступав за молодіжку Галатасарая й за молодіжну збірну Туреччини.

А ще є Бойко, який забиває у двох матчах поспіль. Почав набирати оберти й форвард Ндукве, однак через неспортивну поведінку Деніс отримав дискваліфікацію. На вістрі атаки його може замінити новачок Воллі. Словом, у Вереса теж зібралася банда, здатна видати 5-матчеву безпрограшну серію.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Оріховський (обидва – Колос)

Дискваліфіковані: Ндукве (Верес)

Орієнтовні склади на матч Колос – Верес

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков – Еліас, Гагнідзе – Алефіренко, Ррапай, Гусол – Климчук

Верес: Горох – Ціпот, Гончаренко, Вовченко – Стамуліс, Харатін, Куція, Бойко, Сміян – Шарай, Помба

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Команди рівні за потенціалом, тож спрогнозувати переможця важко. Ймовірно, все вирішиться рандом. Вангування щодо результативності дається простіше – обом колективам невигідно розкриватись, в обох сильна оборона та залежність атак від простору.

Враховуючи всі вищезазначені фактори, можна поставити на тотал менше 2,5. Голів буде мало.

Полісся – Кудрівка

Житомиряни тиждень тому здобули надзвичайно важливий результат, перервавши 6-матчеву серію поразок у всіх турнірах. Тричі вони програвали в УПЛ, тож звитяга над Кривбасом була життєво необхідною. Щоправда, той матч цілком міг завершитись внічию. Моментів створювали критично мало. Криворіжці були навіть ближчими до успіху.

Руслана Ротаня врятувала лавка запасних. Вихід Йосефі, Брагару та Гайдучика освіжив атаку Полісся – організувавши низку небезпечних епізодів, вони створили єдиний гол. Варто відзначити й непоганий дебют Шепелєва, якому вдалося відновити динамівську зв'язку з Андрієвським, а сьогодні очікується камбек Бущана в УПЛ. Волинцю мало б бути прикро, адже в Кривому Розі він провів дуже хороший матч.

Показово, що переможний гол тоді пройшов після кросу. Полісся є лідером за їхньою кількістю, що й не дивно з урахуванням профайлу нападників. Та ще й Гуцуляк може зіграти головою (як і подати / прострілити) – Олексій пропускав попередній тур через пошкодження, а його готовність до гри з Кудрівкою залишається під питанням.

Робота в зонах завершення та у контратаках в Поліссі організована здорово, а от виконання серйозно шкутильгало (що дивно). Набагато важче команді даються позиційні атаки. В цілому ж, "вовки" зараз дуже нестабільні – і це дуже добре для Кудрівки.

Дебютант УПЛ цілком здатний створити сенсацію. Підопічні Василя Баранова у п'яти стартових матчах прибили Полтаву й Олександрію, а з Карпатами трішечки недотягнули – 2:2. Поразки від Зорі та Вереса теж пройшли за досить гідної гри. Лишень у попередньому турі колектив покинув поле без забитих голів, хоча там був один скасований і кілька хороших моментів.

Попри статус дебютанта УПЛ, клуб зібрав склад з прицілом на топ-9, а за очікуваними очками Кудрівка тримається в топ-3. Словом, Руслану Ротаню слід готуватись до дуже непростої зустрічі. Завдання для його підопічних дещо полегшується через від'їзд Гусєва – правий бек Кудрівки поїхав до збірної U-20 на ЧС-2025. Караман і Мельниченко з Полісся склали йому компанію, однак вони не є основними в Житомирі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гуцуляк (під питанням), Крушинський, Тейлор – Тотовицький (під питанням), Потімков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Кудрівка

Полісся: Бущан – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Велетень, Андрієвський, Шепелєв, Назаренко – Філіппов

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойний – Козак, Сторчоус, Коркішко – Овусу

Прогноз "Футбол 24" – перемога Полісся

Матч буде непростим для Полісся, але у цьому випадку можна прогнозувати перемогу фаворита. Оборона на просторі дається Кудрівці важко. Особливо важко на флангах оборони – Верес їх порвав, а у житомирян тут зібрались ще кращі футболісти.

Дебютант дасть бій і змусить суперника понервувати, але підопічні Руслана Ротаня повинні перемогти.

