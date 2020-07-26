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Колос – СК Дніпро-1: Цуріков звинуватив арбітра матчу у поразці своєї команди

09:21 - Читать на русском
Колос – СК Дніпро-1: Цуріков звинуватив арбітра матчу у поразці своєї команди
Андрій Цуріков / Фото з відкритих джерел

Захисник СК Дніпро-1 Андрій Цуріков оцінив результат матчу проти Колоса (1:4).

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

"Футбол складається з дрібниць. Нам не пощастило у певних моментах. Пропустили такі голи, які не мали пропускати – дуже дурні, дитячі.

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По-друге, хотів би відзначити суддю (Катерина Монзуль), яка садила нас на неіснуючі жовті картки. Це також впливає на гру, коли людина не може грати так само жорстко, як може робити без жовтої картки.

Пропустили дві контратаки, що завершилися голом. Ми намагалися повернутися до гри у другому таймі, практично зробили це, швидко забивши. Але після третього голу, що пропустили, стало набагато важче.

Керівництво сказало, що задача на сезон не виконана. Працювали добре, все складалося до сьогоднішнього матчу", – цитує Цурікова офіційний сайт клубу.

Колос побореться у ключовому поєдинку за путівку у Лігу Європи з Маріуполем.

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Теги
Колос - СК Дніпро-1 Андрій Андрій Цуріков Катерина Монзуль СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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