Колос – СК Дніпро-1: Цуріков звинуватив арбітра матчу у поразці своєї команди

"Футбол складається з дрібниць. Нам не пощастило у певних моментах. Пропустили такі голи, які не мали пропускати – дуже дурні, дитячі.

Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

По-друге, хотів би відзначити суддю (Катерина Монзуль), яка садила нас на неіснуючі жовті картки. Це також впливає на гру, коли людина не може грати так само жорстко, як може робити без жовтої картки.

Пропустили дві контратаки, що завершилися голом. Ми намагалися повернутися до гри у другому таймі, практично зробили це, швидко забивши. Але після третього голу, що пропустили, стало набагато важче.

Керівництво сказало, що задача на сезон не виконана. Працювали добре, все складалося до сьогоднішнього матчу", – цитує Цурікова офіційний сайт клубу.

Колос побореться у ключовому поєдинку за путівку у Лігу Європи з Маріуполем.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи