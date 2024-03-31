У рамках 22-го туру УПЛ 2023/24 Колос приймає СК Дніпро-1, Минай зіграє з Олександрією, а Зоря – з Металістом 1925.Анонс на матчі читайте на "Футбол 24".

Колос – СК Дніпро-1

Колос досі має найкращу оборону в УПЛ, пропустивши всього 15 голів за 21 тур. Щоправда, оборона награла на 21,5 пропущених, однак специфічна тактика, хороша гра Фесюна на лінії та марнотратство суперників тримають статистику на приємному рівні. Із результатами все значно гірше – навесні ковалівці почали із звитяги над Вересом (2:0), однак потім сталося три поразки поспіль (від Руха, Шахтаря й Кривбаса).

СК Дніпро-1 теж почав рік невиразно. Підопічні Юрія Максимова розписали нічиї з Минаєм і ЛНЗ, причому на перемогу вони не награли (особливо у поєдинку з черкащанами). Поразка від Руха сталася не по грі, плюс там сильно заважали тривоги – і лише з Оболонню все було нормально й тріумфально (хоча моменти виникали тільки до перерви й лише зі стандартів).

Важко зрозуміти, чи готовий СК Дніпро-1 у нинішній формі до перемоги над Колосом. У попередніх турах "жовто-чорним" бракувало цілої групи травмованих і дискваліфікованих футболістів, однак зараз ситуація стабілізувалась. У загальну групу повернулись Лєднєв, Сваток і Третьяков, а список відсторонених порожній.

Кадрова ситуація

Травмовані: Богданов (під питанням) – Когут

Дискваліфіковані: Демченко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – СК Дніпро-1

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков – Мілько, Оріховський – Каріока, Тотовицький, Велетень – Паулаускас

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Очеретько – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Робити прогнози на матчі Колоса дуже важко, враховуючи специфічний футбол підопічних Ярослава Вишняка. Ковалівці можуть засушити будь-яку гру, а у хороший день вони ще й грандів здатні покусати – хоча в теорії СК Дніпро-1 перспективніше.

На результат ставити не слід, але тотал менше 2,5 у цій зустрічі прямо читається.

Минай – Олександрія

Минай після двох поспіль поразок почали списувати, хоча суперники були важкими – Зоря та Шахтар. Просто на тлі жахливого футболу проти розібраних луганців здалося, що нічия з СК та перемога над Металістом 1925 були випадковістю. Втім, впевнена й ефектна перемога над ЛНЗ перед міжнародною паузою дала зрозуміти, що команда Желько Любеновіча боротиметься за виживання цілком серйозно.

Олександрія навесні теж старається. Що і говорити, коли у першому ж турі після відновлення чемпіонату вдалося розписати 1:1 з Шахтарем (але потім впаяли технічну поразку). Нульова нічия із Зорею виглядала випадковістю – а далі "аграрії" здолали Полісся (2:1) і Ворсклу (1:0). Матчі були нудними, але команда Руслана Ротаня більше заслуговувала на успіх через вищу активність у атаці та хороший пресинг.

Це неабияк важливо для олександрійців, адже колектив тримається всього у п'яти очках від зони перехідних матчів. Минай же у випадку перемоги зможе наздогнати Металіст 1925, який тримається у зоні плей-офф за виживання..

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Олександрія

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Олександрія: Шевченко – Копина, Кампос, Логінов, Мартинюк – Михайленко – Калітвінцев, Бєляєв, Ковалець, Шулянський – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Навряд чи поєдинок буде цікавим для нейтрального глядача. Важливість результату тисне на команди, а їхні останні ігри не вражали яскравими подіями – хоча окремі атаки були красивими. У будь-якому разі, спрогнозувати хід і результат даної зустрічі важко.

Зоря – Металіст 1925

Важко зрозуміти, чи бажає Зоря залишитись в УПЛ. Причому це стосується як клубу, так і команди. З одного боку, луганці взяли 7 залікових балів із 12-ти у матчах з Ворсклою, Олександрією, Минаєм і Динамо. З іншого, керівництво тримає кількох футболістів у дублі через небажання продовжувати контракт, а також не віддає бонуси за єврокубки – а ціла група лідерів, своєю чергою, бойкотувала поєдинок з Динамо.

Тепер же вони повернулись у склад. Подивимось, як ця історія позначить на зустрічі з Металістом 1925. Харків'яни поки що не вражають – під керівництвом Віктора Скрипника вони програли Динамо (2:4) та Минаю (0:2), не змогли перемогти ЛНЗ (1:1) і зазнали розгрому від Руха (1:4). Причому від львів'ян пропустили 4 голи за 16 хвилин у першому таймі.

Як наслідок, "жовто-сині" опустились у зону прямого вильоту. Тривожить не тільки результат, а й рівень гри – ризики від агресивного пресингу та бажання контролювати м'яч конвертуються в невдачі регулярно, а зиск від цього можна було побачити тільки в перші 30 хвилин проти Динамо (і у першу годину з ЛНЗ). Віктору Скрипнику треба терміново щось змінювати, адже конкуренти в боротьбі за виживання відчутно покращили свою гру.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мацапура – Курило

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Металіст 1925

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Жунінью – Дришлюк, Башіч – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Імереков, Червак, Фарина – Юрченко – Габелок, Гармаш, Бичек – Борячук, Арі

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

У більшості матчів УПЛ результат є абсолютно рандомним. Навряд чи цей стане винятком. Тим не менш, можна сподіватись на пристойну кількість голів – принаймні, її має бути більше, ніж 2,5.

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ