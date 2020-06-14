Колос – Шахтар: відомий експерт порадив Каштру довіритись молоді

Колишній український футболіст та тренер Сергій Морозов, який нині працює футбольним експертом на каналах Футбол 1/2/3, поділився думками щодо матчу 26-го туру УПЛ між "гірниками" та "хліборобами".

"Справа в тому, що Шахтар оформить чемпіонство через два чи три тури. У Каштру дуже багато молодих і досвідчених бразильців. Зараз йому дуже важливо, щоб вони між собою залишили психологічно хорошу конкуренцію. Варто надати ігрову практику молодим футболістам.

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Тайсон, Марлос, Мораєс, Ісмаїлі, Патрік – вони всі вже зробили свою справу. У них є і наступний чемпіонат, і можливо, ще пару сезонів. У той же час, є хороша молодь: Фернандо, Піхальонок, Сіпріано, Додо, Тете, Маркос Антоніо.

Головне завдання: з цих двох груп гравців зробити перспективну команду. Немає різниці, хто старий, а хто молодий. Зараз мова не про завершення чемпіонату, а підготовку молодих і досвідчених гравців до Ліги Європи і до Ліги чемпіонів наступного сезону. За умови, що все буде нормально з пандемією", – сказав Морозов у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, календарна зустріч Шахтаря проти Колоса відбудеться сьогодні, 14 червня, о 17:00 на НСК Олімпійський.

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