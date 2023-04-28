Шахтар міг починати цей тур із 7-очоковою перевагою над СК Дніпро-1. Навіть це не гарантувало б "гірникам" золота УПЛ, адже у "жовто-чорних" є гра в запасі та особиста зустріч з донеччанами – а футбол підопічних Ігора Йовічевіча не дає відчуття впевненості у майбутньому. Що і говорити, коли нічия з кризовим Динамо сталася при чотирьох ударах по воротах, а єдиний гол "помаранчево-чорних" прилетів з дальньої дистанції.

Проблеми Шахтаря з позиційною атакою намітились давно. Вперше вони проявились під час матчу з Кривбасом, який за 80 хвилин не допустив у власному штрафному небезпечних моментів. Після цього були не дуже виразні перемоги над Металістом і Рухом, бойова нічия з Чорноморцем та героїчні 2:1 зі Львовом – забити вирішальний гол вдалося аж на останніх секундах.

Колектив навіть поступається кризовому Динамо за кількістю дотиків на чужій третині та в карному майданчику. Частково це можна виправдати значними кадровими втратами по ходу другого кола. На щастя, у "помаранчево-чорних" є запас по класу, який дозволяє тримати високий темп гри (7,41 пасів за одне володіння), створювати хороші моменти (лідери УПЛ за очікуваними голами) та вирішувати епізоди на індивідуальній майстерності – влучні дальні удари є проявом даної переваги.

Все це знадобиться у матчі проти Колоса, адже у ковалівців доволі міцна оборона. За сім турів навесні вони пропустили всього три голи. Ніхто не забивав у їхні ворота більше одного м'яча. Частково це заслуга Волинця, а десь суперники пороли топові моменти – благо, із лідерів чемпіонату в суперниках навесні була лишень Зоря.

Тим не менш, футбол підпоічних Ярослава Вишняка дійсно вміє затягувати опонентів у трясовину. Проблемою "хліборобів" залишається депресивна атака, що дивує при настільки якісному підборі виконавців. За сім турів вони забили всього п'ять голів, три з яких залетіло у ворота Металіста. Показовим був поєдинок проти Зорі – граючи всь другий тайм у більшості, Колос майже нічого не створив.

З таким футболом протистояти Шахтарю буде важко. Втім, Колос грає за перевірною роками схемою – у них є якась тактика і вони її дотримуються. Не кожен представник УПЛ може похизуватись сталим ігровим малюнком. Гра ковалівців важка для перегляду, але стабільна й непроста для суперників. Шахтар повинен проявити повагу, якщо не хоче підпускати СК Дніпро-1 поближче.

Кадрова ситуація

Травмовані: Криськів, Корнієнко, Петряк, Різник (Шахтар; тренувались за індивідуальною програмою).

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Шахтар

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Мякушко – Лисенко

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Джурасек, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Колос сьогодні здатний уникнути розгрому. Можливо, команда навіть збрігатиме шанси на сенсацію до останніх хвилин. Не здивує й осічка Шахтаря – такий вже у нас чемпіонат. Тим не менш, величезна різниця в класі та слабка атака ковалівців змушують ставии на перемогу донеччан.

Поєдинок проти Зорі показав стелю можливостй цієї версії "хліборобів". Стримати невиразну позиційну атаку потужнішого опонента вони здатні, але забити гол вже нереально – а потужніший опонент ще й перемагає завдяки прояву індивідуального класу. В "гірників" з останнім все в порядку, тож сьогодні вони мають тріумфувати.

Металіст – Динамо: анонс матчу УПЛ